Уже 31 января на СТБ состоится премьера сериала «Папаньки»-4 производства «Дизель Студио», в котором зрители узнаю, как повернулась судьба друзей, куда завела их любовь, работа и как это выдержала их дружба. Актер «Дизель шоу» Евгений Гашенко сравнил реального себя со своим персонажем из «Папанек»-4.

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Актеры «Папанек» раскрыли подробности взаимоотношений Никиты Павленко, героя Евгения Гашенко, и Ольги Николаевны, которую играет Виктория Булитко.

Жизнь героя Гашенко в течение 4 сезона и вовсе будет лететь на всех парах и удивлять зрителей поворотами судьбы. Это будет касаться его новой девушки и старых отношений.

«Никита очень утрированный подкаблучник. В первых сезонах даже такой безликий ― полностью подчиняется супруге. Я бы так не смог. Это обязательно приводило бы к скандалам, а я человек по своей натуре импульсивный», — делится личным Евгений Гашенко.

Никита Павленко ― управляющий в отеле своего друга Егора, и эта работа тоже будет приправлена массой проблем, недоразумений. Хотя все друзья в течение сериала изо всех сил будут стараться помочь друг другу.

Смотрите сериал «Папаньки» с 10 января с понедельника по четверг в 20:15 на СТБ. 4 сезон сериала «Папаньки» выходит 31 января в 20:15. Не пропустите премьеру!

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