Уже 31 січня на СТБ відбудеться прем’єра серіалу «Папаньки»-4 виробництва «Дизель Студіо», в якому глядачі дізнаюся, як повернулася доля друзів, куди завели їх кохання, робота і як це витримала їхня дружба. Актор «Дизель шоу» Євген Гашенко порівняв реального себе зі своїм персонажем із «Папаньок»-4.

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Актори «Папаньок» розкрили подробиці взаємин Микити Павленка, героя Євгена Гашенка, та Ольги Миколаївни, яку грає Вікторія Булітко.

Життя героя Гашенка протягом 4 сезону і взагалі мчатиме стрімголов і дивуватиме глядачів поворотами долі. Це стосуватиметься його нової дівчини та старих стосунків.

«Микита дуже стереотипний підкаблучник. У перших сезонах навіть такий безликий ― повністю підкоряється дружині. Я б так не зміг. Це неодмінно призводило б до скандалів, а я людина за своєю натурою імпульсивна», — ділиться особистим Євген Гашенко.

Микита Павленко ― управитель у готелі свого друга Єгора, і ця робота теж буде приправлена купою проблем, непорозумінь. Хоча всі друзі протягом серіалу щосили намагатимуться допомогти один одному.

Дивіться серіал «Папаньки» з 10 січня з понеділка по четвер о 20:15 на СТБ. 4 сезон серіалу «Папаньки» виходить 31 січня о 20:15. Не проґавте прем’єру!

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