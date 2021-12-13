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Не отрекаются любя – смотрите на СТБ 17.12.2021

13.12.2021

17 декабря на СТБ состоится премьера нового сериала Не отрекаются любя. Жизнь главной героини, филолога Милены разделилось на «до» и «после», когда она узнала: любимый муж Андрей изменил ей с аспиранткой. Обманутая, разочарованная и разбитая Милена не может принять то, что их, на первый взгляд, идеальная семейная жизнь была лишь иллюзией. Однажды она попадает в аварию, в результате которой знакомится с автослесарем Борисом. Сможет ли Милена обрести настоящее счастье рядом с человеком, который абсолютной противоположен Андрею? И какие испытания их ждут? Не пропустите – смотрите сериал Не отрекаются любя на СТБ 17.12.2021.

Video: Не отрекаются любя – смотрите на СТБ 17.12.2021


Сериал Не отрекаются любя начнется 17 декабря 2021. Что случится с героями сериала Не отрекаются любя? 1 серия на СТБ уже 17.12.2021

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