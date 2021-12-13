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Коханих не зрікайтесь – дивіться на СТБ 17.12.2021

13.12.2021

17 грудня на СТБ відбудеться прем’єра нового серіалу Коханих не зрікайтесь. Життя головної героїні, філологині Мілени поділилося на «до» та «після», коли вона дізналася: коханий чоловік Андрій зрадив її з аспіранткою. Обманута, розчарована та розбита Мілена не може прийняти те, що їхнє, на перший погляд, ідеальне сімейне життя було лише ілюзією. Одного разу вона потрапляє в аварію, в результаті якої знайомиться з автослюсарем Борисом. Чи зможе Мілена знайти справжнє щастя поруч із людиною, яка є абсолютною протилежністю Андрія? І які випробування на них чекають? Не пропустіть – дивіться серіал Коханих не зрікайтеся на СТБ 17.12.2021.

Video: Коханих не зрікайтесь – дивіться на СТБ 17.12.2021


Серіал Коханих не зрікайтесь розпочнеться 17 грудня 2021. Що трапиться з героями серіалу Коханих не зрікайтесь? 1 серія на СТБ вже 17.12.2021

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