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Любовь без тормозов – смотрите на СТБ с 18.10.2021

05.10.2021

Не пропустите премьеру новой мелодрамы – смотрите сериал Любовь без тормозов на СТБ с 18.10.2021!

Жизнь главных героев нового мелодраматического сериала СТБ изменится после случайного столкновения. Муж Киры попадает в аварию, и этот страшный случай перечеркивает годы, казалось бы, идеальных отношений. Что принесет в жизнь Киры ДТП? Какие тайны любимого станут известны? Смотрите премьеру сериала Любовь без тормозов с 18 октября на СТБ.

Video: Любовь без тормозов – смотрите на СТБ с 18.10.2021


Сериал Любовь без тормозов начнется 27 октября 2021. Что случится с героями сериала Любовь без тормозов? 1 серия на СТБ уже 18.10.2021

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