Не пропустите премьеру новой мелодрамы – смотрите сериал Любовь без тормозов на СТБ с 18.10.2021!

Жизнь главных героев нового мелодраматического сериала СТБ изменится после случайного столкновения. Муж Киры попадает в аварию, и этот страшный случай перечеркивает годы, казалось бы, идеальных отношений. Что принесет в жизнь Киры ДТП? Какие тайны любимого станут известны? Смотрите премьеру сериала Любовь без тормозов с 18 октября на СТБ.