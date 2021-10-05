Некероване кохання – дивіться на СТБ з 18.10.2021
05.10.2021
Не пропустіть прем’єру нової мелодрами – дивіться серіал Некероване кохання на СТБ з 18.10.2021!
Життя головних героїв нового мелодраматичного серіалу СТБ зміниться після випадкового зіткнення. Чоловік Кіри потрапляє в аварію, і цей страшний випадок перекреслює роки, здавалося б, ідеальних стосунків. Що принесе в життя Кіри ДТП? Які таємниці коханого стануть відомі? Дивіться прем’єру серіалу Некероване кохання з 18 жовтня на СТБ.
Video: Некероване кохання – дивіться на СТБ з 18.10.2021
Серіал Некероване кохання розпочнеться 27 жовтня 2021. Що трапиться з героями серіалу Некероване кохання? 1 серія на СТБ вже 18.10.2021
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