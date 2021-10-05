Не пропустіть прем’єру нової мелодрами – дивіться серіал Некероване кохання на СТБ з 18.10.2021!

Життя головних героїв нового мелодраматичного серіалу СТБ зміниться після випадкового зіткнення. Чоловік Кіри потрапляє в аварію, і цей страшний випадок перекреслює роки, здавалося б, ідеальних стосунків. Що принесе в життя Кіри ДТП? Які таємниці коханого стануть відомі? Дивіться прем’єру серіалу Некероване кохання з 18 жовтня на СТБ.