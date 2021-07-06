Смотрите Цветотерапия любви с 09.07.2021 на СТБ
06.07.2021
Фильм студии Оксаны Байрак Цветотерапия любви познакомит зрителей с новой гранью человеческих чувств – их цветами и оттенками.
Главная героиня новой увлекательной истории от автора женских судеб – 35-летняя психотерапевт Александра. Женщина получила долгожданное профессиональное признание, ведь она единственная в столице, кто начала использовать необычную методику цветотерапии. В сериале Цветотерапия любви 2021 только с помощью оттенков 113 бутылочек врач могла определить внутреннее состояние человека.
Video: Смотрите Цветотерапия любви с 09.07.2021 на СТБ
Сериал Цветотерапия любви — 1 серия выйдет в эфир уже 09.07.2021. О чем будет 1 серия сериала Цветотерапия любви читайте в анонсе
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