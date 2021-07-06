Фильм студии Оксаны Байрак Цветотерапия любви познакомит зрителей с новой гранью человеческих чувств – их цветами и оттенками.

Главная героиня новой увлекательной истории от автора женских судеб – 35-летняя психотерапевт Александра. Женщина получила долгожданное профессиональное признание, ведь она единственная в столице, кто начала использовать необычную методику цветотерапии. В сериале Цветотерапия любви 2021 только с помощью оттенков 113 бутылочек врач могла определить внутреннее состояние человека.