Фільм студії Оксани Байрак Кольоротерапія кохання познайомить глядачів з новою гранню людських почуттів – їхніми кольорами та відтінками.

Головна героїня нової захопливої історії від авторки жіночих доль – 35-річна психотерапевтиня Олександра. Жінка здобула омріяне професійне визнання, адже вона єдина в столиці, хто почав використовувати незвичайну методику кольоротерапії. У серіалі Кольоротерапія кохання 2021 лише за допомогою відтінків 113 пляшечок лікарка могла визначити внутрішній стан людини.