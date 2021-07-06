Серіал Кольоротерапія кохання: дивіться з 09.07.2021 (АНОНС)
06.07.2021
Фільм студії Оксани Байрак Кольоротерапія кохання познайомить глядачів з новою гранню людських почуттів – їхніми кольорами та відтінками.
Головна героїня нової захопливої історії від авторки жіночих доль – 35-річна психотерапевтиня Олександра. Жінка здобула омріяне професійне визнання, адже вона єдина в столиці, хто почав використовувати незвичайну методику кольоротерапії. У серіалі Кольоротерапія кохання 2021 лише за допомогою відтінків 113 пляшечок лікарка могла визначити внутрішній стан людини.
Video: Серіал Кольоротерапія кохання: дивіться з 09.07.2021 (АНОНС)
Серіал Кольоротерапія кохання – 1 серія вийде в ефір вже 09.07.2021. Про що буде 1 серія серіалу Кольоротерапія кохання читайте в анонсі
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