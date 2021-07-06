Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTI0OSINCmRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWZvcm1hdD0iZnVsbHNjcmVlbiIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tc2l0ZV9pZD0iU1RCX0Z1bGxzY3JlZW4iIGRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWNvbnRlbnRfaWQ9Ind3dy5zdGIudWEvc2VyaWFsIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS11bml0LzIuMDEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzIj48L3NjcmlwdD4=

Сериал Цветотерапия любви: смотрите с 09.07.2021 (АНОНС)

06.07.2021

Фильм студии Оксаны Байрак Цветотерапия любви познакомит зрителей с новой гранью человеческих чувств – их цветами и оттенками.

Главная героиня новой увлекательной истории от автора женских судеб – 35-летняя психотерапевт Александра. Женщина получила долгожданное профессиональное признание, ведь она единственная в столице, кто начала использовать необычную методику цветотерапии. В сериале Цветотерапия любви 2021 только с помощью оттенков 113 бутылочек врач могла определить внутреннее состояние человека.

Video: Сериал Цветотерапия любви: смотрите с 09.07.2021 (АНОНС)


Сериал Цветотерапия любви — 1 серия выйдет в эфир уже 09.07.2021. О чем будет 1 серия сериала Цветотерапия любви читайте в анонсе

Спасибо!

Теперь редакторы в курсе.

Закрыть