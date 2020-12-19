Двое над пропастью – смотрите на СТБ 21.12.2020
19.12.2020
Не пропустите премьеру новой мелодрамы – смотрите сериал Двое над пропастью на СТБ с 21 декабря! Главная героиня Маргарита окажется на грани жизни и смерти. И когда она уже полностью разочаруется в людях, спасением для нее станет бывший военный Иван. Именно он будет для нее опорой и защищать от обидчиков. Однако не будет ли он играть скрытую игру? И его добрые намерения на самом деле продуманный план мести? Ответы на эти вопросы узнайте совсем скоро – смотрите онлайн мелодраму Двое над пропастью с 21.12.2020 на телеканале СТБ.
Video: Двое над пропастью – смотрите на СТБ 21.12.2020
Двое над пропастью с 21 декабря на СТБ. Смотрите трейлер нового сериала Двое над пропастью прямо сейчас
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