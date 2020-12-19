Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTI0OSINCmRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWZvcm1hdD0iZnVsbHNjcmVlbiIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tc2l0ZV9pZD0iU1RCX0Z1bGxzY3JlZW4iIGRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWNvbnRlbnRfaWQ9Ind3dy5zdGIudWEvc2VyaWFsIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS11bml0LzIuMDEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzIj48L3NjcmlwdD4=

Двоє над прірвою – дивіться на СТБ з 21.12.2020

19.12.2020

Не пропустіть прем’єру нової мелодрами – дивіться серіал Двоє над прірвою на СТБ із 21 грудня! Головна героїня Маргарита опиниться на межі життя та смерті. І коли вона вже повністю розчарується в людях, порятунком для неї стане колишній військовий Іван. Саме він буде для неї опорою та захищатиме від кривдників. Проте чи не гратиме він приховану гру? І його добрі наміри насправді продуманий план помсти? Відповіді на ці запитання дізнайтеся зовсім скоро – дивіться онлайн мелодраму Двоє над прірвою з 21.12.2020 на телеканалі СТБ.

Video: Двоє над прірвою – дивіться на СТБ з 21.12.2020


Двоє над прірвою з 21 грудня на СТБ. Дивіться трейлер нового серіалу Двоє над прірвою просто зараз

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

Thanks!

Our editors are notified.

Close