Не пропустіть прем’єру нової мелодрами – дивіться серіал Двоє над прірвою на СТБ із 21 грудня! Головна героїня Маргарита опиниться на межі життя та смерті. І коли вона вже повністю розчарується в людях, порятунком для неї стане колишній військовий Іван. Саме він буде для неї опорою та захищатиме від кривдників. Проте чи не гратиме він приховану гру? І його добрі наміри насправді продуманий план помсти? Відповіді на ці запитання дізнайтеся зовсім скоро – дивіться онлайн мелодраму Двоє над прірвою з 21.12.2020 на телеканалі СТБ.

Video: Двоє над прірвою – дивіться на СТБ з 21.12.2020

Двоє над прірвою з 21 грудня на СТБ. Дивіться трейлер нового серіалу Двоє над прірвою просто зараз