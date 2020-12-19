Двоє над прірвою – дивіться на СТБ з 21.12.2020
19.12.2020
Не пропустіть прем’єру нової мелодрами – дивіться серіал Двоє над прірвою на СТБ із 21 грудня! Головна героїня Маргарита опиниться на межі життя та смерті. І коли вона вже повністю розчарується в людях, порятунком для неї стане колишній військовий Іван. Саме він буде для неї опорою та захищатиме від кривдників. Проте чи не гратиме він приховану гру? І його добрі наміри насправді продуманий план помсти? Відповіді на ці запитання дізнайтеся зовсім скоро – дивіться онлайн мелодраму Двоє над прірвою з 21.12.2020 на телеканалі СТБ.
Video: Двоє над прірвою – дивіться на СТБ з 21.12.2020
Двоє над прірвою з 21 грудня на СТБ. Дивіться трейлер нового серіалу Двоє над прірвою просто зараз
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