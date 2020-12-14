Телеканал СТБ и Starlight Production 14 декабря в 20:15 начнут показ новой 8-серийной мелодрамы «Объятия лжи». В эфире зрители будут следить за историей невероятной любви Тимура и Наны, которых на 20 лет разлучили недоразумение и страшная тайна. Читайте количество серий и график выхода сериала «Объятия лжи» далее в материале.

График выхода сериала:

14 декабря, 20:15 — 1, 2 серии

15 декабря, 20:15 — 3, 4 серии

16 декабря, 20:15 — 5, 6 серии

17 декабря, 20:15 — 7, 8 серии

Производство: Starlight Production.

Автор сценария: Оксана Калитюк.

Режиссер-постановщик: Дмитрий Лактионов.

Оператор-постановщик: Миша Марков.

Генеральный продюсер: Галина Балан-Тимкина.

В ролях: Алина Сергеева, Дмитрий Ульянов, Александр Кобзарь, Яков Кучеревский, Александр Наумов, Даша Грачева, Анна Адамович, Леся Островская, Ольга Морозова, Ирина Мельник и др.

Video: «Объятия лжи»: количество серий и график выхода сериала Объятия лжи - количество серий и график выхода серий. Объятия лжи - сериал от СТБ, выйдет в эфир 14 декабря 2020. Сколько серий в сериале Объятия лжи, читайте в материале

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