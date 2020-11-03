Скоро на телеканале СТБ выйдет четырехсерийный фильм «Отпуск в сосновом лесу». Главную роль в нем сыграла звезда сериала «Крепостная» Анна Сагайдачная. Но когда состоится премьера фильма «Отпуск в сосновом лесу»? Читайте прямо сейчас!

Уже завтра, 4 ноября, в 20:15 зрители смогут насладиться просмотром сериала «Отпуск в сосновом лесу». В главных ролях кроме Анны Сагайдачной также сыграли Прохор Дубравин, Анастасия Чепелюк, Константин Корецкий, Ада Роговцева, Даниил Мирешкин. Съемки проходили в Киеве и области, поэтому в кадре будет много знакомых локаций для киевлян и гостей столицы.

В центре сюжета история двух институтских подруг — Ольги и Аллы. Некогда они вместе учились в одном вузе, но после потеряли связь, а по прошествии времени совершенно случайно оказались соседями по коттеджу во время отдыха. Много лет назад они обе были влюблены в преподавателя славянской филологии — Валерия Синицкого. Из двух подружек он выбрал хрупкую и открытую Ольгу. Но после смерти бабушки Ольга неожиданно прервала с ним все отношения, и через некоторое время Валерий женился на Алле.

Спустя почти десять лет Ольга уже замужем и у нее есть сын Гоша. Она вроде бы и рада вновь встретиться с подругой, но ей не хочется бередить еще до конца не затянувшиеся сердечные раны.

Больше по теме: «Отпуск в сосновом лесу»: новый сериал со звездой «Крепостной» на СТБ

Читайте нас также в Viber и Telegram.