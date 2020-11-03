Скоро на телеканалі СТБ вийде чотирисерійний фільм «Відпустка в сосновому лісі». Головну роль у ньому зіграла зірка серіалу «Кріпосна» Анна Сагайдачна. Та коли ж відбудеться прем’єра фільму «Відпустка в сосновому лісі»? Читайте просто зараз!

Уже завтра, 4 листопада, о 20:15 глядачі зможуть насолодитися переглядом серіалу «Відпустка в сосновому лісі». У головних ролях крім Анни Сагайдачної також зіграють Прохор Дубравін, Анастасія Чепелюк, Костянтин Корецький, Ада Роговцева, Данило Мірешкін. Зйомки проходили в Києві та області, тому в кадрі буде багато знайомих локацій для киян і гостей столиці.

У центрі сюжету історія двох інститутських подруг ― Ольги та Алли. Колись вони разом началися в одному виші, але потім втратили зв’язок, а з часом зовсім випадково виявилися сусідками по котеджу на відпочинку. Багато років тому вони обидві були закохані у викладача слов’янської філології ― Валерія Синицького. З двох подружок він обрав тендітну і відкриту Ольгу. Але після смерті бабусі Ольга несподівано обірвала з ним усі стосунки, і через деякий час Валерій одружився з Аллою.

Майже через десять років Ольга вже заміжня і в неї є син Гоша. Вона начебто і рада знову зустрітися з подругою, але їй не хочеться ятрити давні сердечні рани, які ще не зовсім загоїлися.

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