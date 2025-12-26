Недавно состоялось благотворительное мероприятие, организованное брендом Magic Moon вместе с БФ «ТАПС» для детей.

Телеканал СТБДобрые историиНедавно состоялось благотворительное мероприятие, организованное брендом Magic Moon вместе с БФ «ТАПС» для детей.
Добрые истории|
26.12.2025 |
2025
Извините, но эта статья доступна только на таких языках: украинский.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.