Нещодавно відбувся благодійний захід,організований брендом Magic Moon разом із БФ «ТАПС» для дітей.

Добрі історії | 26.12.2025 | 2025

6 грудня у Дніпрі відбувся теплий благодійний захід до Дня Святого Миколая, організований брендом Magic Moon разом із благодійним фондом «ТАПС». Подія створена для дітей та родин військовослужбовців — щоб подарувати тепло, увагу та справжнє свято тим, хто особливо потребує підтримки.

Євгенія Кириленко – Директорка з маркетингу ТОВ “FOOD SALES” розповідає, що діти —це наше майбутнє, тому хочемо приділити особливу увагу саме тим дітям та родинам, які щодня стикаються із сумом та переживаннями.

Із брендом чаю Magic Moon хочеться втілити атмосферу цього дня – Дня святого Миколая – це про людську магію, яка покликана об’єднувати та створювати атмосферу спокою і затишку, де кожна родина може почути себе у безпеці.

Разом з партнерами підготували маленьке, але справжнє диво: це і зустріч із казковими персонажами, і творчі майстер-класи, веселі ігри та святкові подарунки, щоб цей день залишив у серцях дітей відчуття турботи, любові та підтримки.

Такі ініціативи показують, як український бізнес разом із благодійними організаціями може дарувати родинам військових тепло, надію та віру в добро особливо у такі Дні.

Кожне свято — це крок до того, щоб діти росли у безпеці, любові та впевненості, що суспільство дбає про них і підтримує їхнє майбутнє.