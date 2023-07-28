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Video: Майже одружені 2023 4 серия от 28.07.2023 смотреть онлайн

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Серия 4 | 28.07.2023 | 2023

Иллюзорное счастье для современных Ромео и Джульетты – смотрите онлайн сериал Майже одружені 2023 серия 4 от 28.07.2023. Алина и Артем – милые молодожены, которые решили пожениться, несмотря на предубеждения своих близких. Родители жениха были против свадьбы, ведь считали Алину типичной бедной охотницей за деньгами, которая на самом деле ничего не стоит. А друзья главной героини сериала Майже одружені 2023 сомневаются в честности Артема, который вряд ли отличается от его родителей-мажоров. Смогут ли влюбленные быть вместе? Кем на самом деле окажется распорядительница церемонии? И неужели свадьба была фейковой? Смотрите онлайн сериал Майже одружені 2023 4 серия от 28.07.2023 на сайте телеканала СТБ!

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