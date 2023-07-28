Майже одружені 2023 4 серія від 28.07.2023 дивитись онлайн

Серия 4 | 28.07.2023 | 2023

Ілюзорне щастя для сучасних Ромео та Джульєтти – дивіться онлайн серіал Майже одружені 2023 серія 4 від 28.07.2023. Аліна та Артем – милі молодята, які вирішили одружитися, попри упередження своїх близьких. Батьки нареченого були проти весілля, адже вважали Аліну типовою бідною мисливицею за грошима, яка насправді нічого не варта. А друзі головної героїні серіалу Майже одружені 2023 сумніваються в чесності Артема, який навряд чи відрізняється від його батьків-мажорів. Чи зможуть закохані бути разом? Ким насправді виявиться розпорядниця церемонії? І невже весілля було фейковим? Дивіться онлайн серіал Майже одружені 2023 4 серія від 28.07.2023 на сайті телеканалу СТБ!

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