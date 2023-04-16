Проекты
МастерШеф
МастерШеф
 Позивний Надія
Позивний Надія
 Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком
Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком
 Сериалы
Сериалы
 ДНК. Свої
ДНК. Свої
 Супермама
Супермама
 Ранок у великому місті
Ранок у великому місті
 Неймовірна правда про зірок
Неймовірна правда про зірок
 Детектор брехні
Детектор брехні
 Україна: кулінарний фронт
Україна: кулінарний фронт
Все проекты
ua

Video: Блекаут. Різдво

Блекаут. Різдво
Смотрите также
Блекаут. Різдво
Телеканал СТБ

Мистецтво на війні

 Блекаут. Різдво
Телеканал СТБ

Майже одружені 2023 20 серия от 10.03.2023 смотреть онлайн

 Блекаут. Різдво
Телеканал СТБ

Майже одружені 2023 19 серия от 10.03.2023 смотреть онлайн

 Блекаут. Різдво
Телеканал СТБ

Майже одружені 2023 18 серия от 10.03.2023 смотреть онлайн
Телеканал СТБ Выпуск Блекаут. Різдво Блекаут. Різдво
Выпуск Блекаут. Різдво | 16.04.2023 | 2023

Смотрите онлайн документальный фильм СТБ Блекаут. Різдво – узнайте, как украинская энергосистема выдержала постоянные ракетные обстрелы врага и на какие риски шли специалисты, чтобы вся Украина получила свет.

Пожалуй, каждый украинец не забудет осень и зиму 2022-2023 годов. В этот период враг решился на очередной террористический шаг – сделать все возможное, чтобы мы остались без света, отопления и воды в самые холодные периоды. Но оккупанты не смогли сломить нас, несмотря на отсутствие самых необходимых коммуникаций! В фильме Блекаут. Різдво вы увидите, как украинцы переживали период постоянных отключений электричества и как электрики ежедневно рисковали своей жизнью, чтобы в домах украинцев появился свет.

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
ПОГОДЖУЮСЬ

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить