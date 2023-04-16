Выпуск Блекаут. Різдво | 16.04.2023 | 2023

Смотрите онлайн документальный фильм СТБ Блекаут. Різдво – узнайте, как украинская энергосистема выдержала постоянные ракетные обстрелы врага и на какие риски шли специалисты, чтобы вся Украина получила свет.

Пожалуй, каждый украинец не забудет осень и зиму 2022-2023 годов. В этот период враг решился на очередной террористический шаг – сделать все возможное, чтобы мы остались без света, отопления и воды в самые холодные периоды. Но оккупанты не смогли сломить нас, несмотря на отсутствие самых необходимых коммуникаций! В фильме Блекаут. Різдво вы увидите, как украинцы переживали период постоянных отключений электричества и как электрики ежедневно рисковали своей жизнью, чтобы в домах украинцев появился свет.