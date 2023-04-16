Выпуск Блекаут. Різдво | 16.04.2023 | 2023

Дивіться онлайн документальний фільм СТБ Блекаут. Різдво – дізнайтеся, як українська енергосистема витримала постійні ракетні обстріли ворога та на які ризики йшли спеціалісти, аби вся Україна отримала світло.

Мабуть, кожен українець не забуде осінь та зиму 2022–2023 років. У цей період ворог наважився на черговий терористичний крок – зробити все можливе, аби ми залишилися без світла, опалення та води в найхолодніші періоди. Але окупанти не змогли зламати нас, попри відсутність найнеобхідніших комунікацій! У фільмі Блекаут. Різдво ви побачите, як українці переживали період постійних відключень і як електрики щодня ризикували своїм життя, аби в домівках українців з’явилося світло.