Проекты
Україна має талант
Україна має талант
 Холостяк
Холостяк
 Зважені та щасливі
Зважені та щасливі
 МастерШеф
МастерШеф
 Супермама
Супермама
 Смак дитинства
Смак дитинства
 Сериалы
Сериалы
 К.О.Д
К.О.Д
 Сліпа
Сліпа
 ДНК. Свої
ДНК. Свої
Все проекты
ua

Цена свободы: премьера остросюжетной мелодрамы Підміна на СТБ!

10.02.2026

Когда жизнь превращается в золотую клетку, а любовь – в опасную ловушку, остается только один путь – бегство. СТБ представляет новую напряженную историю об отчаянном шаге женщины, решившей убежать от мужчины-объюзера.

В центре сюжета сериала Підміна – опасная авантюра: план спасения двух сестер-близнецов. Одна стремится начать все с чистого листа, другая занимает ее место, чтобы выиграть драгоценное время. Но смогут ли они предвидеть все последствия?

Video: Підміна – смотрите на СТБ скоро


Сериал Підміна начнется скоро. Что произойдет с героями сериала Підміна? 1 серия на СТБ уже скоро

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
ПОГОДЖУЮСЬ

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить