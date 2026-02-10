Цена свободы: премьера остросюжетной мелодрамы Підміна на СТБ!

Когда жизнь превращается в золотую клетку, а любовь – в опасную ловушку, остается только один путь – бегство. СТБ представляет новую напряженную историю об отчаянном шаге женщины, решившей убежать от мужчины-объюзера.

В центре сюжета сериала Підміна – опасная авантюра: план спасения двух сестер-близнецов. Одна стремится начать все с чистого листа, другая занимает ее место, чтобы выиграть драгоценное время. Но смогут ли они предвидеть все последствия?