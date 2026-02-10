Проєкти
Україна має талант
Україна має талант
 Холостяк
Холостяк
 Зважені та щасливі
Зважені та щасливі
 МастерШеф
МастерШеф
 Супермама
Супермама
 Смак дитинства
Смак дитинства
 Серіали
Серіали
 К.О.Д
К.О.Д
 Сліпа
Сліпа
 ДНК. Свої
ДНК. Свої
Всі проєкти
ru

Ціна свободи: прем’єра гостросюжетної мелодрами Підміна на СТБ!

10.02.2026

Коли життя перетворюється на золоту клітку, а кохання – на небезпечну пастку, залишається лише один шлях – втеча. СТБ представляє нову напружену історію про відчайдушний крок жінки, яка вирішила втекти від чоловіка-аб’юзера.

У центрі сюжету серіалу Підміна – небезпечна авантюра: план порятунку двох сестер-близнючок. Одна прагне почати все із чистого аркуша, інша – займає її місце, аби виграти дорогоцінний час. Але чи зможуть вони передбачити всі наслідки?

Video: Підміна – дивіться на СТБ скоро


Серіал Підміна розпочнеться скоро. Що станеться з героями серіалу Підміна? 1 серія на СТБ вже скоро

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
ПОГОДЖУЮСЬ

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

Надіслати