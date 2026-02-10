Ціна свободи: прем’єра гостросюжетної мелодрами Підміна на СТБ!

Коли життя перетворюється на золоту клітку, а кохання – на небезпечну пастку, залишається лише один шлях – втеча. СТБ представляє нову напружену історію про відчайдушний крок жінки, яка вирішила втекти від чоловіка-аб’юзера.

У центрі сюжету серіалу Підміна – небезпечна авантюра: план порятунку двох сестер-близнючок. Одна прагне почати все із чистого аркуша, інша – займає її місце, аби виграти дорогоцінний час. Але чи зможуть вони передбачити всі наслідки?