Одна ошибка изменила всё: смотрите премьеру мелодрамы «Дрібне пташеня» уже 21 февраля на СТБ

Алиса — копия своей матери: такая же целеустремленная, яркая и уверенная в собственной непогрешимости. Но когда привычный мир рушится, она вынуждена вернуться к истокам, о которых её семья молчала годами. В городке Счастливое её ждет встреча с прошлым матери, суровая тетя Калина и Богдан, который заставит сердце Алисы биться иначе. Сможет ли «мелкая пташка» расправить крылья, когда вокруг война, а в сердце — груз чужих тайн? Смотрите трогательную мелодраму о пути от эгоизма к настоящему самопожертвованию уже 21 февраля на СТБ.