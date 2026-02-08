Проєкти
Україна має талант
 Холостяк
 Зважені та щасливі
 МастерШеф
 Супермама
 Смак дитинства
 Серіали
 К.О.Д
 Сліпа
 ДНК. Свої
Одна помилка змінила все: дивіться прем’єру мелодрами «Дрібне пташеня» вже 21 лютого на СТБ

08.02.2026

Аліса — копія своєї матері: така ж цілеспрямована, яскрава та впевнена у власній непогрішності. Але коли звичний світ руйнується, вона змушена повернутися до витоків, про які її родина мовчала роками. У містечку Щасливе на неї чекає зустріч із минулим матері, сувора тітка Калина та Богдан, який змусить серце Аліси битися інакше. Чи зможе «дрібне пташеня» розправити крила, коли навколо війна, а в серці — тягар чужих таємниць? Дивіться зворушливу мелодраму про шлях від егоїзму до справжньої самопожертви вже 21 лютого на СТБ.

Video: Серіал Белла Віта: дивіться всі серії 21 лютого на СТБ


21 лютого розпочнеться серіал Дрібне пташеня. Дізнайтеся, що чекає на глядачів у серіалі Дрібне пташеня вже зараз

