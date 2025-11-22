Проекты
Холостяк
Холостяк
 Зважені та щасливі
Зважені та щасливі
 МастерШеф
МастерШеф
 Супермама
Супермама
 Смак дитинства
Смак дитинства
 Сериалы
Сериалы
 К.О.Д
К.О.Д
 Сліпа
Сліпа
 ДНК. Свої
ДНК. Свої
 Один за всіх
Один за всіх
Все проекты
ua

Новое место счастливого детства: садик Mini Midgard встретил своих первых малышей!

22.11.2025

А кто это радостно поет и пляшет? Это в очаровательном осеннем лесу родители и малыши празднуют открытие пространства счастливого детства Mini Midgard. И ракушка здесь не случайно. Мария Попова – соучредитель садика Mini Midgard рассказывает, что именно раковина воплощена абсолютно в каждой детали: в дизайне, в интерьере, в экстерьере. И это таковой знак сохранности. Черепаха, она очень крепкая, но при этом она так надежна и очень хороша. Поэтому ракушка – это тотемное животное нашего садика.

Олег Попов – архитектор личностей, основатель образовательной территории Midgard добавляет, что этот проект начали еще до войны, и очень радуется, что именно сейчас его запускают, потому что жизнь продолжается и дети должны получить возможность иметь счастливое детство. Родители говорят, что именно так и выбирали место, где малыши будут расти. Татьяна – мама воспитанников образовательной территории Midgard и Mini Midgard рассказывает, что подбирали садик для своих детей с точки зрения безопасности, с точки зрения охраняемой территории, с точки зрения наполненности секций. Не нужно никуда детей забирать, вести. Родители могут спокойно работать целый день и знать, что ребенок развивается всесторонне. В Mini Midgard говорят – главная задача садика – чтобы малыши исследовали мир, играли, занимались творчеством и были счастливы!

Video: Новое место счастливого детства: садик Mini Midgard встретил своих первых малышей!


Новое место счастливого детства: садик Mini Midgard встретил своих первых малышей!

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
ПОГОДЖУЮСЬ

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить