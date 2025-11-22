Новое место счастливого детства: садик Mini Midgard встретил своих первых малышей!

А кто это радостно поет и пляшет? Это в очаровательном осеннем лесу родители и малыши празднуют открытие пространства счастливого детства Mini Midgard. И ракушка здесь не случайно. Мария Попова – соучредитель садика Mini Midgard рассказывает, что именно раковина воплощена абсолютно в каждой детали: в дизайне, в интерьере, в экстерьере. И это таковой знак сохранности. Черепаха, она очень крепкая, но при этом она так надежна и очень хороша. Поэтому ракушка – это тотемное животное нашего садика.

Олег Попов – архитектор личностей, основатель образовательной территории Midgard добавляет, что этот проект начали еще до войны, и очень радуется, что именно сейчас его запускают, потому что жизнь продолжается и дети должны получить возможность иметь счастливое детство. Родители говорят, что именно так и выбирали место, где малыши будут расти. Татьяна – мама воспитанников образовательной территории Midgard и Mini Midgard рассказывает, что подбирали садик для своих детей с точки зрения безопасности, с точки зрения охраняемой территории, с точки зрения наполненности секций. Не нужно никуда детей забирать, вести. Родители могут спокойно работать целый день и знать, что ребенок развивается всесторонне. В Mini Midgard говорят – главная задача садика – чтобы малыши исследовали мир, играли, занимались творчеством и были счастливы!