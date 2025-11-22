Нове місце щасливого дитинства: садочок Mini Midgard зустрів своїх перших малюків!

А хто це радісно співає і танцює? Це у чарівному осінньому лісі батьки й малеча святкує відкриття простору щасливого дитинства Mini Midgard. І черепашка тут не випадково. Марія Попова – співзасновниця садочку Mini Midgard розповідає, що саме черепашка втілена абсолютно в кожній деталі: в дизайні, в інтер’єрі, в екстер’єрі. І це такий символ безпеки. Черепаха, вона дуже міцна, але при цьому вона така надійна і дуже добра. Тому черепашка – це тотемна тваринка нашого садочку.

Олег Попов – архітектор особистостей, засновник освітньої території Midgard додає, що цей проект розпочали ще до війни, і дуже радіє, що саме зараз його запускають, бо життя триває і діти повинні отримати можливість мати щасливе дитинство. Батьки кажуть, що саме так і обирали місце де малюки зростатимуть. Тетяна – мама вихованців освітньої території Midgard та Mini Midgard розповідає, що підбирали садочок для своїх дітей з точки зору безпеки, з точки зору охороняємої території, з точки зору наповненості секцій.Не потрібно нікуди дітей забирати, вести. Батьки можуть спокійно працювати цілий день і знати, що дитина розвивається всестороннє. У Mini Midgard кажуть – головне завдання садочка – аби малюки досліджували світ, гралися, займались творчістю та були щасливими!