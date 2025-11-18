Проекты
Холостяк
Холостяк
 Зважені та щасливі
Зважені та щасливі
 МастерШеф
МастерШеф
 Супермама
Супермама
 Смак дитинства
Смак дитинства
 Сериалы
Сериалы
 К.О.Д
К.О.Д
 Сліпа
Сліпа
 ДНК. Свої
ДНК. Свої
 Один за всіх
Один за всіх
Все проекты
ua

Ведуча СТБ Тетяна Висоцька долучилася до Всеукраїнської акції «Тижні добра. Діти — дітям»

18.11.2025

Извините, но эта статья доступна только на таких языках: украинский.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Читайте также
Тетяна Висоцька стане частиною Всеукраїнської акції Тижні добра. Діти — дітям: що відомо
Телеканал СТБ

МВС, національна мережа реабілітаційних центрів RECOVERY та АТ «Укрзалізниця» презентували фотопроєкт «Світло нескорених» до Дня Незалежності

 Тетяна Висоцька стане частиною Всеукраїнської акції Тижні добра. Діти — дітям: що відомо
Телеканал СТБ

Проєкт ПОВЕРНЕННЯ, МВС, НГУ підписали Меморандум про створення центру ментального здоров’я

 Тетяна Висоцька стане частиною Всеукраїнської акції Тижні добра. Діти — дітям: що відомо
Телеканал СТБ

В сети рыбных заведений «Чорноморка» лето встретили детскими развлечениями и мастер-классами

 Тетяна Висоцька стане частиною Всеукраїнської акції Тижні добра. Діти — дітям: що відомо
Телеканал СТБ

Відновлення цілісності після досвіду, що розбиває на уламки: про що говорили на конференції «Повернення. Шлях до ментального відновлення»

 Тетяна Висоцька стане частиною Всеукраїнської акції Тижні добра. Діти — дітям: що відомо
Телеканал СТБ

У Дніпрі відкрили перший центр ментального здоровʼя всеукраїнської мережі ПОВЕРНЕННЯ, заснованої Віктором та Оленою Пінчуками

 Тетяна Висоцька стане частиною Всеукраїнської акції Тижні добра. Діти — дітям: що відомо
Телеканал СТБ

Віктор Пінчук отримав нагороду Atlantic Council за видатне гуманітарне лідерство
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
ПОГОДЖУЮСЬ

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить