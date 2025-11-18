Проєкти
Ведуча СТБ Тетяна Висоцька долучилася до Всеукраїнської акції «Тижні добра. Діти — дітям»

18.11.2025

Ведуча програм «Вікна-новини», «ДНК. Свої» на СТБ та національного марафону «Єдині новини», а також амбасадорка благодійного фонду «Запорука» Тетяна Висоцька стане частиною Всеукраїнської акції «Тижні добра. Діти — дітям», яку ініціював БФ «Запорука».

Тетяна Висоцька У межах акції Тетяна проведе кілька офлайн «Уроків Доброти» у школах, де розповість учням про важливість підтримки важкохворих дітей, силу емпатії та спільності. Крім того, до 2 грудня телеведуча підготує великий онлайн-урок, до якого зможуть долучитися всі шкільні спільноти, що беруть участь у проєкті.

Що це за акція?

«Тижні добра. Діти — дітям» — щорічна ініціатива, яка об’єднує школярів з усієї України навколо допомоги дітям, що проходять складне лікування. Цьогоріч акція присвячена Дню захисту дітей (20 листопада) та Щедрому вівторку (2 грудня) і спрямована на підтримку Родинних домів «Дача» у Києві та Львові — місць, де сім’ї тяжкохворих дітей безоплатно живуть поруч із лікарнею та отримують необхідну турботу.

Тетяна Висоцька стане частиною Всеукраїнської акції Тижні добра. Діти — дітям: що відомо

Організатори пропонують школам обрати зручний день у період з 17 листопада по 2 грудня та провести власну добру ініціативу. Серед варіантів активностей:

  • ярмарки добра;
  • благодійні уроки та написання листів дітям у лікарнях;
  • концерти, спортивні турніри, вистави;
  • створення «Скриньки хоробрості» з іграшками та дрібними подарунками.

Організатори наголошують: такі ініціативи навчають дітей небайдужості та показують, що навіть маленький вчинок може змінити чиєсь життя. Найактивніші школи отримають подарунки та відзнаки.

Ведуча СТБ Тетяна Висоцька

Що відомо про БФ «Запорука»

Фонд працює з 2008 року й підтримує родини з дітьми під час лікування, у кризових ситуаціях та на прифронтових територіях. За час повномасштабного вторгнення надано допомоги більш ніж на 6 млн євро. Основні напрями роботи:

  • родинні доми «Дача»;
  • реабілітація дітей і дорослих;
  • підтримка лікарень;
  • гуманітарна допомога  прифронтовим громадам.

Підтримати фонд можна за посиланням.

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

