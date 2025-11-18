Тетяна Висоцька стане частиною Всеукраїнської акції Тижні добра. Діти — дітям: що відомо

Ведуча СТБ Тетяна Висоцька долучилася до Всеукраїнської акції «Тижні добра. Діти — дітям»

Ведуча програм «Вікна-новини», «ДНК. Свої» на СТБ та національного марафону «Єдині новини», а також амбасадорка благодійного фонду «Запорука» Тетяна Висоцька стане частиною Всеукраїнської акції «Тижні добра. Діти — дітям», яку ініціював БФ «Запорука».

У межах акції Тетяна проведе кілька офлайн «Уроків Доброти» у школах, де розповість учням про важливість підтримки важкохворих дітей, силу емпатії та спільності. Крім того, до 2 грудня телеведуча підготує великий онлайн-урок, до якого зможуть долучитися всі шкільні спільноти, що беруть участь у проєкті.

Що це за акція?

«Тижні добра. Діти — дітям» — щорічна ініціатива, яка об’єднує школярів з усієї України навколо допомоги дітям, що проходять складне лікування. Цьогоріч акція присвячена Дню захисту дітей (20 листопада) та Щедрому вівторку (2 грудня) і спрямована на підтримку Родинних домів «Дача» у Києві та Львові — місць, де сім’ї тяжкохворих дітей безоплатно живуть поруч із лікарнею та отримують необхідну турботу.

Організатори пропонують школам обрати зручний день у період з 17 листопада по 2 грудня та провести власну добру ініціативу. Серед варіантів активностей:

ярмарки добра;

благодійні уроки та написання листів дітям у лікарнях;

концерти, спортивні турніри, вистави;

створення «Скриньки хоробрості» з іграшками та дрібними подарунками.

Організатори наголошують: такі ініціативи навчають дітей небайдужості та показують, що навіть маленький вчинок може змінити чиєсь життя. Найактивніші школи отримають подарунки та відзнаки.

Що відомо про БФ «Запорука»

Фонд працює з 2008 року й підтримує родини з дітьми під час лікування, у кризових ситуаціях та на прифронтових територіях. За час повномасштабного вторгнення надано допомоги більш ніж на 6 млн євро. Основні напрями роботи:

родинні доми «Дача»;

реабілітація дітей і дорослих;

підтримка лікарень;

гуманітарна допомога прифронтовим громадам.

Підтримати фонд можна за посиланням.

