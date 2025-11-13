Проекты
Холостяк
Холостяк
 Зважені та щасливі
Зважені та щасливі
 МастерШеф
МастерШеф
 Супермама
Супермама
 Смак дитинства
Смак дитинства
 Сериалы
Сериалы
 К.О.Д
К.О.Д
 Сліпа
Сліпа
 ДНК. Свої
ДНК. Свої
 Один за всіх
Один за всіх
Все проекты
ua

Те, що болить: у Національному музеї «Київська картинна галерея» відбудеться виставка про людей у війні

13.11.2025

Извините, но эта статья доступна только на таких языках: украинский.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Читайте также
Малий бізнес отримає перевірені рішення на найбільшому фестивалі для МСБ — GET 2025
Телеканал СТБ

Малый бизнес получит проверенные решения на крупнейшем фестивале для МСБ — GET 2025

 У Національному музеї Київська картинна галерея відбудеться виставка Те, що болить
Телеканал СТБ

Олексій Новіков долучився до челенджу «Доведи свою силу» — випробування від Десантно-штурмових військ

 PR MRTHN «У дзеркалі реальності» від MMR.ua у Києві
Телеканал СТБ

PR MRTHN «У дзеркалі реальності»: итоги события, определившего новые стандарты честности и доверия в коммуникациях

 У Національному музеї Київська картинна галерея відбудеться виставка Те, що болить
Телеканал СТБ

На шляху до нашого майбутнього: Mercedes-Benz Україна та УКРАВТО ГРУП розпочали рекламну кампанію «Разом з тобою»

 ПОВЕРНЕННЯ в Хмельницьому
Телеканал СТБ

Шестой центр ментального здоровья сети ПОВЕРНЕННЯ открыли в Хмельницком: подробности

 У Національному музеї Київська картинна галерея відбудеться виставка Те, що болить
Телеканал СТБ

Starlight Production развивает новые направления: среди них направление вертикального контента и проекты для HOLYWATER
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
ПОГОДЖУЮСЬ

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить