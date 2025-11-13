У Національному музеї Київська картинна галерея відбудеться виставка Те, що болить

Те, що болить: у Національному музеї «Київська картинна галерея» відбудеться виставка про людей у війні

19 листопада о 16:30 у Національному музеї «Київська картинна галерея» відбудеться презентація виставки «Те, що болить» — документально-мистецького проєкту про долі, які війна змінила назавжди. Виставка «Те, що болить» — про людей у війні: дітей, чиє дитинство перервалося звуком вибухів; дорослих, які стали воїнами; всіх, хто поєднує важку роботу війни з творчістю. Проєкт відсилає не лише до досвіду війни, а й до пошуку себе в новому, перевернутому світі.

Дитинство, що втратило тишу

Перший розділ виставки присвячений дітям, у чиє безтурботнє життя увірвалась війна. Серія фотографій французького фотографа українського походження Юрія Білака засвідчує реалії воєнного дитинства на фоні зруйнованих міст та домівок.

«Після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну я хотів привернути увагу до дітей цієї війни. Зараз я прагну говорити не тільки про конкретні історії, але й про одну з найбільших проблем воєнного часу — масову незаконну депортацію дітей у Росію та на територію окупованих нею регіонів», — наголошує фотограф Юрій Білак.

Скульптурна композиція «Тінь надії» Володимира та Олександра Микитенків, створена у співпраці з кураторкою Оленою Івановою, вшановує пам’ять загиблих дітей та є прототипом меморіального знаку, який буде встановлено на залізничній станції в Краматорську.

Дорослі, які стали воїнами

У другому розділі виставки постануть фотоколажі загиблих, полонених та зниклих безвісти воїнів 82-ї окремої десантно-штурмової бригади.

Документальні світлини «Не народжені для війни» нагадують про те, що на захист рідної землі стають звичайні вчителі, будівельники, інженери.

Мистецтво, що повертає до життя

У третій залі до уваги відвідувачів пропонуються мистецькі роботи волонтерів, ветеранів, військових, які до війни були успішними фотографами, скульпторами, науковцями, мандрівниками. Сьогодні вони намагаються поєднати творчість із опором ворогу. Для багатьох мистецтво стає способом знайти внутрішню рівновагу та підтримати інших.

«Наша виставка — це жест солідарності з усіма, хто постраждав від жахів війни, хто продовжує боротися на фронті й в умовному тилу, хто живе щодня у війні і зберігає здатність творити і співпереживати», — зазначає співкураторка виставки Вікторія Величко.

В рамках виставкового проєкту відбудеться показ короткометражного фільму «Полюдськи». Авторка сценарію – Ірен Роздобудько, режисерка – Вікторія Мельникова, оператор – Валентин Мельниченко, продюсерка – Галина Храпко.

Автори робіт, представлених на виставці: Олег Базилевич, Максим Білоусов, Юрій Білак, Олександр Бірючев, Віктор Бочарніков, Олександр Зубенко, Олена Іванова, Олексій Іванюк, Сергій Ільницький, Аліна Левіщенко, Олександр Микитенко, Володимир Микитенко, Олексій Ревіка, Володимир Сай, Сергій Ясько.

Партнери проєкту: Національний військово-історичний музей України, Об’єднання родин безвісти зниклих, полонених та полеглих військових 82 ОДШБр «Завжди перші 82 ОДШБр», 101 окрема бригада охорони Генерального штабу Збройних Сил України ім. генерал-полковника Генадія Воробйова.

Проєкт реалізовано за підтримки Ольги Пилипенко.

