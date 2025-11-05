Проекты
Бренд La Pasta представил продукцию и новинки на международной выставке WorldFood Ukraine 2025

05.11.2025

В Киеве состоялась выставка WorldFood Ukraine. Здесь ведущие производители представляют свои достижения и обмениваются опытом. Среди участников — украинский производитель бакалейной продукции бренда La Pasta — один из примеров современного подхода к производству макаронных изделий. Евгения Кириленко — директор по маркетингу ООО «FOOD SALES» рассказывает, что участие в международных выставках — это не только о бизнесе, но и о формировании и развитии культуры потребления определенных продуктов в Украине, поэтому паста — это не только ежедневное блюдо, но и элемент семейной кулинарной культуры, где важен вкус и баланс питания.

Производители продукта бренда La Pasta стараются совершенствовать рецептуры и технологии, а накануне международного дня пасты бренд La Pasta представил новинки – это протеиновые макароны и макароны в виде сердечек – как символ настоящей любви к пасте и тем, кто сознательно заботится о себе, что и презентуют в рамках мероприятия. Организаторы говорят, что несмотря на непростые времена, украинские компании ищут партнеров, расширяют рынки, предлагают новые решения. А такие события показывают, как прогрессирует национальное производство.

Video: Бренд La Pasta представил продукцию и новинки на международной выставке WorldFood Ukraine 2025


