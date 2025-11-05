Проєкти
Бренд La Pasta презентував продукцію та новинки на міжнародній виставці WorldFood Ukraine 2025

05.11.2025

У Києві відбулася виставка WorldFood Ukraine. Тут провідні виробники презентують свої здобутки й обмінюються досвідом. Серед учасників – український виробник бакалійної продукції бренду La Pasta – один з прикладів сучасного підходу до виробництва макаронів. Євгенія Кириленко – Директорка з маркетингу ТОВ “FOOD SALES” розповідає, що участь у міжнародних виставках – це не лише про бізнес, а й про формування і розвиток культури споживання певних продуктів в Україні, тож паста – це не лише щоденна страва, а й елемент сімейної кулінарної культури, де важливий смак і баланс харчування.

Виробники продукту бренду La Pasta намагаються удосконалювати рецептури і технології, а напередодні міжнародного дня пасти бренд La Pasta представив новинки – це протеїнові макарони і макарони у вигляді сердечок – як символ справжньої любові до пасти і тих, хто свідомо турбується про себе, що і презентують в рамках заходу. Організатори кажуть, що попри непрості часи, українські компанії шукають партнерів, розширюють ринки, пропонують нові рішення. А такі події показують, як прогресує національне виробництво.

