Проекты
Холостяк
Холостяк
 Зважені та щасливі
Зважені та щасливі
 МастерШеф
МастерШеф
 Супермама
Супермама
 Смак дитинства
Смак дитинства
 Сериалы
Сериалы
 К.О.Д
К.О.Д
 Сліпа
Сліпа
 ДНК. Свої
ДНК. Свої
 Один за всіх
Один за всіх
Все проекты
ua

Український креатив на світовому рівні: Starlight Creative здобули нагороду GEMA Awards Global 2025

31.10.2025

Извините, но эта статья доступна только на таких языках: украинский.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Читайте также
У Рівному відкрили вже п’ятий центр Повернення
Телеканал СТБ

У Рівному відкрили вже п’ятий центр ментального здоров’я всеукраїнської мережі ПОВЕРНЕННЯ

 Starlight Creative получили награду GEMA Awards Global 2025 за трейлер фильма Дівія
Телеканал СТБ

У Кропивницькому відкрився четвертий центр ментального здоров’я ПОВЕРНЕННЯ

 STRATEGY FORUM’2025
Телеканал СТБ

STRATEGY FORUM’2025 Хід на прорив: як стратегують ті, хто веде

 Центр ПОВЕРНЕННЯ в Полтаві
Телеканал СТБ

У Полтаві відкрився третій центр ментального здоров’я всеукраїнської мережі ПОВЕРНЕННЯ

 Starlight Creative получили награду GEMA Awards Global 2025 за трейлер фильма Дівія
Телеканал СТБ

Сразу два Холостяка на экране: в Киеве презентовали фильм «Десять блогерят»

 PR-марафон «У дзеркалі реальності»
Телеканал СТБ

В Киеве состоится PR-марафон «У дзеркалі реальності»: что нужно знать о мероприятии
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
ПОГОДЖУЮСЬ

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить