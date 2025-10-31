Проєкти
Український креатив на світовому рівні: Starlight Creative здобули нагороду GEMA Awards Global 2025

31.10.2025

Роботу Starlight Creative відзначено нагородою GEMA Awards Global, яку вручає The Global Entertainment Marketing Academy of Arts & Sciences. Престижну професійну відзнаку в категорії «Телебачення на стримінг» команда отримала за трейлер документальної стрічки «Дівія», який змагався з роботами Disney, Netflix та National Geographic.

Starlight Creative здобули нагороду GEMA Awards Global 2025 за трейлер фільму Дівія

Нагорода GEMA Awards Global 2025 для Starlight Creative

Щороку GEMA Awards Global відзначає сміливу креативність, невпинну пристрасть і новаторський дух у маркетингу, а її переможці формують глобальну спільноту професіоналів, що рухає індустрію уперед.

«Дівія» — документальний фільм-спостереження режисера Дмитра Грешка про катастрофічний вплив російського вторгнення на природу України та її здатність відновлюватися попри все. Робота Starlight Creative зі стрічкою розпочалася з минулорічного пітчингу Work in Progress Одеського міжнародного кінофестивалю, де команда агентства відзначила проєкт власною нагородою та пакетом маркетингових послуг.

Минулого року Starlight Creative також були серед переможців GEMA Awards Global — агенція отримала нагороду в номінації Key Art за постер до першого українського європейського серіалу «Перевізниця», який увійшов до списку переможців у категорії GEMA TV/Streaming.

– Для нас ця відзнака — підтвердження того, що український креатив резонує у світовому контексті. Ми раді, що можемо показувати силу наших історій і нашої творчості глобальній індустрії, — зазначили у Starlight Creative.

GEMA Awards Global — щорічна премія, яку заснувала The Global Entertainment Marketing Academy of Arts & Sciences. Це міжнародна платформа, що об’єднує компанії та творців, які формують майбутнє креативу й маркетингу в індустрії розваг.

Читайте більше цікавих новин у Instagram та Telegram СТБ

