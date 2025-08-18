Ногти без покрытия: уход за ногтями

Ногти без покрытия: 4 быстрых шага, которые можно добавить к своему обычному уходу за ногтями

Учитывая, что каждый день мы проводим за работой, а в выходные большую часть дня находимся разном климате, наши руки и ногти нуждаются в особом уходе. Редакция STB.UA делится четырьмя быстрыми шагами, которые можно добавить в свой обычный уход за ногтями, чтобы сохранить здоровье рук.

Четыре важных шага по уходу за ногтями помогут сохранить ваши руки молодыми и ухоженными. Кроме того, в 2025 году набирает популярность любимый тренд знаменитостей «голые ногти», то есть ногти без покрытия. Для этого необходимо особо позаботиться о ногтевой пластине.

Как ухаживать за ногтями без покрытия?

Заряд витаминами

Дополните свой рацион добавками, наполненными биотином, витамином B12, цинком, которые являются отличными источниками. Они специально способствуют быстрому росту ногтей. Или потребляйте эти элементы в продуктах, наполненных витаминами. Топ-7 продуктов для женской красоты не только укрепят ногти, но и улучшат состояние кожи и волос.

Скраб для рук

А теперь о секретах! Еженедельная трехфазная процедура ухода за ручками. Это означает, что раз в неделю вам необходимо смягчить кожу рук, проскрабить ее и увлажнить питательным средством. Лучше всего проводить такой ритуал на ночь, чтобы действие каждого из средств имело более устойчивый результат. Добавьте отшелушивание перед увлажнением, обратите внимание на натуральные скрабы, которые осторожно позаботятся о клетках. К примеру, кофейный скраб.

Увлажнение

Наполните кожу и увлажните ногти средствами для рук с питательными смягчающими элементами. Поднимите увлажнение на новый уровень с помощью масла для кутикулы. Кроме того, не забывайте и о креме для ногтей.

Кожа рук постоянно контактирует с водой и окружающей средой, поэтому быстро сохнет. Для того, чтобы этот процесс был мягким и приятным, увлажняйте кожу рук не менее трех раз в день. Поэтому, первое, что вам нужно купить и прямо сейчас положить дома на тумбочку, на работе возле компьютера и в сумочку – увлажняющее средство для рук. Крем всегда должен быть с вами, чтобы в любой ситуации вы смогли им воспользоваться.

Цвет

Если вы хотите сохранить натуральный оттенок пластины, можете использовать прозрачный лак. Кроме того, сейчас на рынке косметики достаточно много продуктов, которые обеспечат ногти укреплением и защитят от ломкости.

