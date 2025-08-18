Проекты
МастерШеф
МастерШеф
 Холостяк
Холостяк
 Зважені та щасливі
Зважені та щасливі
 Супермама
Супермама
 Один за всіх
Один за всіх
 ДНК. Свої
ДНК. Свої
 Сериалы
Сериалы
 К.О.Д
К.О.Д
 Сліпа
Сліпа
 Званый ужин
Званый ужин
Все проекты
ua

Ногти без покрытия: 4 быстрых шага, которые можно добавить к своему обычному уходу за ногтями

18.08.2025

Учитывая, что каждый день мы проводим за работой, а в выходные большую часть дня находимся разном климате, наши руки и ногти нуждаются в особом уходе. Редакция STB.UA делится четырьмя быстрыми шагами, которые можно добавить в свой обычный уход за ногтями, чтобы сохранить здоровье рук.

Ногти без покрытия: уход за ногтями

Четыре важных шага по уходу за ногтями помогут сохранить ваши руки молодыми и ухоженными. Кроме того, в 2025 году набирает популярность любимый тренд знаменитостей «голые ногти», то есть ногти без покрытия. Для этого необходимо особо позаботиться о ногтевой пластине.

Больше по теме: Как снять гель-лак дома и что для этого нужно

Как ухаживать за ногтями без покрытия?

Заряд витаминами

Дополните свой рацион добавками, наполненными биотином, витамином B12, цинком, которые являются отличными источниками. Они специально способствуют быстрому росту ногтей. Или потребляйте эти элементы в продуктах, наполненных витаминами. Топ-7 продуктов для женской красоты не только укрепят ногти, но и улучшат состояние кожи и волос.

Ногти без покрытия: уход за ногтями

Скраб для рук

А теперь о секретах! Еженедельная трехфазная процедура ухода за ручками. Это означает, что раз в неделю вам необходимо смягчить кожу рук, проскрабить ее и увлажнить питательным средством. Лучше всего проводить такой ритуал на ночь, чтобы действие каждого из средств имело более устойчивый результат. Добавьте отшелушивание перед увлажнением, обратите внимание на натуральные скрабы, которые осторожно позаботятся о клетках. К примеру, кофейный скраб.

Ногти без покрытия: уход за ногтями

Увлажнение

Наполните кожу и увлажните ногти средствами для рук с питательными смягчающими элементами. Поднимите увлажнение на новый уровень с помощью масла для кутикулы. Кроме того, не забывайте и о креме для ногтей.

Кожа рук постоянно контактирует с водой и окружающей средой, поэтому быстро сохнет. Для того, чтобы этот процесс был мягким и приятным, увлажняйте кожу рук не менее трех раз в день. Поэтому, первое, что вам нужно купить и прямо сейчас положить дома на тумбочку, на работе возле компьютера и в сумочку – увлажняющее средство для рук. Крем всегда должен быть с вами, чтобы в любой ситуации вы смогли им воспользоваться.

Ногти без покрытия: уход за ногтями

Цвет

Если вы хотите сохранить натуральный оттенок пластины, можете использовать прозрачный лак. Кроме того, сейчас на рынке косметики достаточно много продуктов, которые обеспечат ногти укреплением и защитят от ломкости.

Ногти без покрытия: уход за ногтями

Читайте нас также в Viber и Telegram СТБ

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Читайте также
Ногти без покрытия: уход за ногтями
Телеканал СТБ

Однотонная или с узором: какое платье выбрать для лета?

 Ногти без покрытия: уход за ногтями
Телеканал СТБ

Как носить и совмещать цвета в 2025 году

 Ногти без покрытия: уход за ногтями
Телеканал СТБ

Женское белье оптом: что важно учитывать оптовым закупщикам в 2025 году

 Ногти без покрытия: уход за ногтями
Телеканал СТБ

Як носити одяг оверсайз і виглядати на мільйон?

 Ногти без покрытия: уход за ногтями
Телеканал СТБ

Разумный шопинг: отправляемся за косметикой

 Ногти без покрытия: уход за ногтями
Телеканал СТБ

Лучшие тренды обуви на Парижской Неделе моды SS25
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
ПОГОДЖУЮСЬ

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить