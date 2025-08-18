Нігті без покриття: догляд за нігтями

Нігті без покриття: 4 швидких кроки, які можна додати до свого звичайного догляду за нігтями

Зважаючи на те, що кожен день ми проводимо за роботою, а у вихідні більшу частину дня перебуваємо у різному кліматі, наші руки та нігті потребують особливого догляду. Редакція STB.UA ділиться чотирьма швидкими кроками, які можна додати до свого звичайного догляду за нігтями, щоб зберегти здоров’я рук.

Чотири важливі кроки по догляду за нігтями допоможуть зберегти ваші руки молодими і доглянутими. Крім того, у 2025 році набирає популярності улюблений тренд знаменитостей «голі нігті», тобто нігті без покриття. Для цього необхідно особливо подбати про нігтьову пластину.

Як доглядати за нігтями без покриття?

Заряд вітамінами

Доповніть свій раціон добавками, наповненими біотином, вітаміном B12, цинком, які є чудовими джерелами. Вони спеціально сприяють швидкому росту нігтів. Або споживайте ці елементи в продуктах, які наповнені вітамінами. Топ-7 продуктів для жіночої краси не тільки зміцнять нігті, а й поліпшать стан шкіри і волосся.

Скраб для рук

А тепер про секрети! Щотижнева трифазна процедура догляду за ручками. Це означає, що один раз на тиждень вам необхідно пом’якшити шкіру рук, проскрабувати її та зволожити живильним засобом. Найкраще проводити такий ритуал на ніч, щоб дія кожного із засобів мала більш стійкий результат. Додайте відлущування перед зволоженням, зверніть увагу на натуральні скраби, які обережно подбають про клітини. Наприклад, кавовий скраб.

Зволоження

Наповніть шкіру та зволожте нігті засобами для рук із живильним пом’якшувальним елементами. Підніміть зволоження на новий рівень за допомогою олії для кутикули. Крім того, не забувайте і про крем для нігтів.

Шкіра рук постійно контактує з водою та навколишнім середовищем, тому швидко сохне. Для того, щоб цей процес був м’яким і приємним, зволожуйте шкіру рук не менше трьох разів на день. Тому, перше, що вам потрібно купити і прямо зараз покласти вдома на тумбочку, на роботі біля комп’ютера і в сумочку – саме зволожуючий засіб для рук. Крем завжди має бути з вами, щоб у будь-якій ситуації ви змогли ним скористатися.

Колір

Якщо бажаєте зберегти натуральний відтінок пластини, можете використати прозорий лак. Крім того, наразі на ринку доглядової косметики досить багато продуктів, які забезпечать нігти укріпленням і захистять від ламкості

