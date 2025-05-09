В образовательном пространстве MIDGARD состоялся урок, посвященный Защите Украины с военными.

За Киевом — лес, окопы, баги, страйкбольное оружие. Это не развлечения, а школьный выездной урок старшеклассников школы Midgard — Защита Украины.Все максимально приближено к реальности. А главное — рядом настоящие военные, чтобы научить.

Роман Щербина (Призрак) — военнослужащий первого ОШП имени Дмитрия Коцюбайла рассказывает, что сегодняшний день провели с детьми в общих объяснениях, что есть такие технологии, как они используются во время боевых действий. в случае опасности знать, что делать и не растеряться.

Дарья Бащева – ученица Midgard делится впечатлениями, что нужно быть готовым к тому, что типа может что-то произойти и нужно будет защищаться – защищать Украину и себя, и своих родных.

Святослав Войченко – ученик Midgard делится эмоциями, что это было невероятно, эти эмоции впервые почувствовал: наши воины — настоящие герои! Взрослые защищают Украину на фронте, а дети пока учатся. Такие уроки, уверенные в Midgard – это не совсем о военной подготовке, а скорее о сознании нового поколения!