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В освітньому просторі MIDGARD відбувся урок присвячений Захисту України з військовими

09.05.2025

За Києвом — ліс, окопи, багі, дрони, страйкбольна зброя. Це не розваги, а шкільний виїзний урок старшокласників школи Midgard — Захист України. Усе максимально наближено до реальності. А головне — поруч справжні військові, аби навчити.

Роман Щербина (Призрак) — військовослужбовець першого ОШП імені Дмитра Коцюбайла розповідає, що сьогоднішній день провели з дітьми в загальних поясненнях, що є таке технології, як вони використовуються під час бойових дій. Загальну трошки військову справу показали з тактики, з вогневої підготовки. Тут усе як у справжніх: автомат — до розбору, позиція — до оборони. Це все заради підготовки. Щоб у разі небезпеки знати, що робити, і не розгубитись.

Дарʼя Бащева – учениця Midgard ділиться враженнями, що треба бути готовим до того, що типу може щось статися і треба буде захищатися — захищати Україну і себе, і своїх рідних.

Святослав Войченко – ученик Midgard ділиться емоціями, що це було неймовірно, ці емоції перший раз відчув: наші воїни — справжні герої! Дорослі захищають Україну на фронті, а діти — поки вчаться. Такі уроки, упевнені у Midgard – це не зовсім про військовий вишкіл, а радше про свідомість нового покоління!

Video: В освітньому просторі MIDGARD відбувся урок присвячений Захисту України з військовими.


За Києвом — ліс, окопи, багі, дрони, страйкбольна зброя. Це не розваги, а шкільний виїзний урок старшокласників школи Midgard — Захист України. Усе максимально наближено до реальності.

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