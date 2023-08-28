Погиб 21-летний участник «Х-Фактор» Савелий Федан

У тяжких боях за свободу та незалежність України загинув 21-річний учасник «Х-Фактор» Савелій Федан
28.08.2023
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