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У тяжких боях за свободу та незалежність України загинув 21-річний учасник «Х-Фактор» Савелій Федан

28.08.2023

Страшна звістка про важку втрату надійшла до нас з фронту. У тяжких боях за свободу та незалежність України загинув 21-річний енергодарець Савелій Федан. Юнак від самого дитинства, яке співпало з початком російської агресії, брав активну участь у всіх патріотичних заходах в Енергодарі, активно волонтерив, допомагав військовим та разом з волонтерами у віці 13 років вперше побував на передовій. 

Загинув 21-річний учасник «Х-Фактор» Савелій Федан

Савелій був надзвичайно талановитим, співав патріотичні пісні власного авторства. З однією з них під назвою «Україна» у 16 років виступив на шоу СТБ «Х-Фактор»

Прагнення захищати свою Батьківщину від ворога супроводжувало хлопця все життя. Першим кроком стало навчання в Запорізькому обласному ліцеї з посиленою військово-фізичною підготовкою «Захисник». Після його закінчення Савелій вступив до факультету підготовки спеціалістів Десантно-штурмових військ Одеської Військової академії. Після початку повномасштабної війни Савелій мужньо став на захист України. Хлопець прожив на світі всього 21 рік… Попереду в нього мало бути довге і щасливе життя. 

Поділяємо біль втрати та приносимо щирі співчуття родині та близьким. Вічна пам’ять, честь та слава полеглому Герою, справжньому Воїну, гідному сину України.

 

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