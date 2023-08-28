Церковный календарь на август 2023 в Украине

Церковные праздники в августе 2023: календарь православных праздников по дням
В августе украинцы будут праздновать несколько важных церковных праздников. В августе отмечают Успение матери Богородицы Анны, Преображение Господне и Успение Богородицы и Приснодевы Марии. Также в августе традиционно празднуют Спаса, чествуют пророка Илью и целителя Пантелеймона. Редакция STB.UA составила график церковных праздников на август 2023 года по всем дням.
Часто религиозные праздники привязаны к «плавающим датам», поэтому каждый год отмечаются в разные дни. Чтобы христиане могли отметить все выдающиеся религиозные даты, мы ежемесячно составляем календарь дат. На август приходятся церковные праздники, которые имеют значение для украинских христиан ― чтобы запомнить все ― сохраняйте их себе.
- 1 августа, понедельник
Преподобной Мокрины, сестры святого Василия Великого.
- 2 августа, вторник
Святого пророка Илли.
- 3 августа, среда
Преподобного Симеона и Иоанна, святого пророка Иезекиила.
- 4 августа, четверг
Равноапостольной Марии Магдалины.
- 5 августа, пятница
Мучеников Трофима, Теофила и тех, кто с ними.
- 6 августа, суббота
Святых великомучеников Кристины, Бориса и Глеба.
- 7 августа, воскресенье
Успение святой Анны, матери Пресвятой Богородицы. Память святых Олимпиады и Евпраксии.
- 8 августа, понедельник
Мученика Ермолая и тех, кто с ним.
- 9 августа, вторник
Великомученика и целителя Пантелеймона.
- 10 августа, среда
Апостолов Прохора, Никанора, Тимона и Пармена.
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- 11 августа, четверг
Святого мученика Калиника.
- 12 августа, пятница
Святых апостолов Силы, Силуана и тех, что с ними.
- 13 августа, суббота
Предсвятие похода с честным и животворящим Крестом Господним. Преподобного Евдокима праведного.
- 14 августа, dоскресенье
Перенос Честного Креста. Мучеников Макавеев и тех, кто с ними (Маковея). Начало Успенского поста.
- 15 августа, понедельник
Перенос мощей первомученика Стефана.
- 16 августа, вторник
Святых преподобных Исаака, Далмата и Фавста.
- 17 августа, среда
Семерых мучеников Эфесских, преподобной мученицы Евдокии.
- 18 августа, четверг
Предсвятие Преображения Господа нашего Иисуса Христа. Святого мученика Евсигния.
- 19 августа, пятница
Преображение Господне (Яблочный спас)
- 20 августа, суббота
Святого преподобного мученика Дометия.
- 21 августа, воскресенье
Святого Эмилиана. Мучеников Елевтерия и Леонида.
- 22 августа, понедельник
Святого апостола Матфея,
- 23 августа, вторник
Святого мученика и архидиакона Лаврентия
- 24 августа, среда
Святого мученика Евпла
- 25 августа, четверг
Святых мучеников Фотия и Аникиты
- 26 августа, пятница
Отдание Преображения. Преподобного Максима Исповедника.
- 27 августа, суббота
Предсвятие Успения Пресвятой Богородицы. Святого пророка Михея. Перенесение мощей преподобного Теодосия, игумена Печерского.
- 28 августа, воскресенье
Успения Пресвятой Богородицы и Приснодивы Марии
- 29 августа, понедельник
Перенесение нерукотворного образа Господа Бога нашего Иисуса Христа. Святого мученика Диомида.
- 30 августа, вторник
Святого мученика Мирона
- 31 августа, среда
Святых мучеников Флора и Лавра.
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