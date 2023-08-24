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С Днем Независимости Украины 2023: поздравления и открытки

24.08.2023

24 августа в Украине празднуют важный государственный праздник – День Независимости. В 2023 году украинцы празднуют 32-ю годовщину становления нашего государства.

С Днем Независимости Украины 2023: поздравления и открытки

В этом году мы отмечаем государственный праздник под звуки сирен и взрывы снарядов. 32 годовщина независимости Украины станет напоминанием всему миру, как дорого стоит человеческая свобода. Редакция STB.UA подготовила красивые поздравления в стихах и открытках с Днем Независимости Украины.

***

С Днем независимости

Я всю Украину поздравляю,

Большого счастья и добра

Народу от души желаю.

Пусть процветает неизменно

Наша прекрасная страна,

Судьба больших и ярких взлетов

Пусть будет свыше ей дана.

С Днем Независимости Украины 2023: поздравления и открытки

***

Моя земля, родная Украина,

Тебя люблю и душу отдаю,

Хочу, чтоб ты была всегда едина,

И не терзали душеньку твою!

Пускай враги уходят без оглядки,

А ты цвети и крылья расправляй,

Чтоб были европейские порядки,

Работай сильно, весело гуляй!

Ты независима от разных бывших братьев,

С тобой в Европу смело мы войдем,

Для демократии открыли мы объятья,

И вольным будет наш прекрасный дом!

С Днем Независимости Украины 2023: поздравления и открытки

***

Крепни Украина, процветай,

Пусть счастливым будет твой народ,

Независимая ты, не забывай,

Гордой поступью, всегда иди вперед!

Пусть развеет ветер над тобой,

Тучи грозовые, черные, как ночь,

Мир пусть будет, радость и покой,

Беды и печали пусть уходят прочь!

С Днем Независимости Украины 2023: поздравления и открытки

***

В независимости день

Счастья вам желаю.

Процветания, богатства

Я стране желаю.

Чтобы в милой Украине

Мирно, хорошо жилось.

Чтобы всегда нам всем хотелось,

Получалось и моглось.

Чтоб свободны были мы,

Как страна родная.

Независимости в сердце

Нынче вам желаю.

С Днем Независимости Украины 2023: поздравления и открытки

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С Днем Независимости Украины 2023: поздравления и открытки

С Днем Независимости Украины 2023: поздравления и открытки

С Днем Независимости Украины 2023: поздравления и открытки

С Днем Независимости Украины 2023: поздравления и открытки

С Днем Независимости Украины 2023: поздравления и открытки

С Днем Независимости Украины 2023: поздравления и открытки

С Днем Независимости Украины 2023: поздравления и открытки

 

Открытки от Moonzori.com

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