Блюда из баклажанов: что приготовить

Блюда из баклажанов: топ-5 самых вкусных рецептов

Сезон баклажанов в разгаре! Главное вооружиться кулинарными рецептами и успеть полакомиться всеми самыми любимыми блюдами. Что же можно приготовить из баклажанов? Мы подготовили для вас топ-5 самых вкусных рецептов блюд из баклажанов от эксперта «Все буде добре» Евгения Поливоды. Подробнее – в нашем материале.

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Рататуй

Ингредиенты:

баклажаны – два средних (0,5 кг)

два средних (0,5 кг) кабачки – два средних (0,5 кг)

два средних (0,5 кг) помидоры – 0,5 кг

Для соуса:

болгарский перец – 2 шт.

2 шт. помидоры – 350 г

350 г лук – 200 г

200 г 2 веточки тимьяна

соль

растительное масло

Для заправки:

чеснок – 2-3 зубчика

2-3 зубчика растительное масло – 4 ст. л.

4 ст. л. зелень по вкусу

соль

перец

Способ приготовления:

Баклажаны нарезаем тонкими кружочками. Чтобы убрать горечь, их нужно посолить, оставить на 30 минут, затем промыть в холодной воде и отжать. Готовим соус – болгарские перцы выкладываем в форму для запекания и отправляем в духовку приблизительно на 30 минут при 180 градусах. Пока кожица не начнет чернеть. Готовый перец заворачиваем в пищевую пленку либо пакет и оставляем остывать. Очищаем перцы от кожицы, удаляем семена и нарезаем мелкими кубиками. Мелко нарезаем лук и чеснок. Помидоры очищаем от кожицы и также нарезаем кубиками. На растительном масле обжариваем лук, добавляем перец и жарим 2-3 минуты. Добавляем помидоры и тушим 5-7 минут, пока соус не начнет густеть. Измельчить овощную смесь в блендере, добавив листики тимьяна (по желанию). Соус вылить ровным слоем в форму, в которой будет запекаться рататуй. Кабачки и помидоры нарезаем тонкими кружочками. В форму, чередуя, выкладываем баклажаны, кабачки и помидоры. Чтобы приготовить заправку, зелень мелко нарезаем, смешиваем с мелко нарезанным чесноком и растительным маслом. Солим, перчим. Поливаем блюдо заправкой, накрываем фольгой и отправляем его в духовку, разогретую до 180 градусов, на час.

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Баклажаны с орехами по-грузински

Ингредиенты:

баклажаны – 1 кг

грецкие орехи – 100 г

зелень – кинза, петрушка

чеснок – по вкусу

томатная паста – 250 г

майонез – 200 г

сметана – 1 ст. л.

соль

перец

растительное масло

Способ приготовления:

Баклажаны нарезаем кружочками, толщиной 1 см. Чтобы они не были горькими, солим и оставляем их на полчаса. Измельчаем орехи. Жарим баклажаны на растительном масле. После жарки выкладываем их на бумажное полотенце, чтобы убрать лишнюю влагу. В мисочке смешиваем томатную пасту, майонез и сметану. Добавляем туда мелко нарезанные чеснок, зелень и измельченные орехи. Получившуюся пасту намазываем на баклажаны и оставляем их на ночь.При подаче можно украсить зернами граната и зеленью.

Рулеты из баклажан с сыром

Ингредиенты:

баклажаны – 0,5 кг

сливочный сыр – 100 г

помидоры – 2 шт.

зелень – петрушка, укроп, кинза – по вкусу

чеснок – 2-3 зубчика

соль

растительное масло

Способ приготовления:

Баклажаны нарезаем пластинами, толщиной около 1 см. Чтобы блюдо не было горьким, солим баклажаны и оставляем на минут 20-30. За это время делаем пасту — измельчаем чеснок и зелень, смешиваем со сливочным сыром, солим. Обжариваем баклажаны на растительном масле. Чтобы убрать лишнюю влагу, промакиваем их бумажной салфеткой. Нарезаем помидоры полосочками Сырную пасту намазываем на баклажаны тонким слоем, кладем полосочку помидора и сворачиваем в рулетики.

Мусака

Ингредиенты:

баклажаны – 1 кг

картошка – 450 г (прибл. 5 шт.)

пармезан – 100 г

панировочные сухари – 2-3 ст. л.

оливковое масло

Для мясной начинки:

говяжий фарш – 500 г

бараний фарш (можно заменить на свинной) – 250 г

помидоры – 400 г

лук – 2 средние луковицы

чеснок – 4-5 зубчиков

петрушка

томатная паста – 1 ст. л.

белое вино – пол стакана

сахар – 1 ч. л.

палочка корицы

мускатного ореха – ½ ч. л.

лавровый лист

душистый перец – 4 шт.

соль

Для соуса Бешамель:

сливочное масло – 5 ст. л.

мука – 5 ст. л.

мускатный орех – ¼ ч. л.

сыр (твёрдый) – 150 г

молоко – 1 л

соль – ½ ч. л.

Рецепт:

Подготавливаем баклажаны – нарезаем их кружочками, солим и оставляем на 30 минут Мелко рубим 2 луковицы, обжариваем на сковороде до золотистого цвета На сковороду с луком выкладываем весь фарш, хорошо перемешиваем. Добавляем мелко нарезанный чеснок, вливаем белое вино, перемешиваем В воде растворяем томатную пасту, помидоры очищаем от кожицы и измельчаем в блендере. Добавляем по очереди к фаршу и каждый раз перемешиваем. Кладем все специи, уменьшаем огонь до минимума и тушим до выпаривания всей жидкости. Достаем корицу, душистый перец и лавровый лист. Добавляем мелко нарезанную петрушку. Картофель нарезаем на кружочки и выкладываем их на противень, слегка смазав оливковым маслом. Ставим в духовку на 10 минут при 180 градусах. То же самое делаем и с баклажанами. Готовим соус бешамель. Для этого, в кастрюле растапливаем сливочное масло, но так, чтобы оно не кипело. Постепенно всыпаем муку, интенсивно перемешивая. Сразу же вливаем молоко, не переставая помешивать, иначе образуются комочки. Варим пока консистенция не будет напоминать густую сметану. Во время варки все время помешиваем венчиком. Добавляем немного соли, мускатный орех и тертый сыр. Противень смазываем оливковым маслом, посыпаем поверхность панировочными сухарями. Выкладываем слой картошки, посыпаем пармезаном, далее – слой баклажаном и тоже посыпаем пармезаном. Выкладываем фарш и сверху поливаем соусом бешамель. Ровно распределяем его, сбрызгиваем оливковым маслом и щедро посыпаем натертым сыром. Прикрываем поверхность пекарской бумагой и выпекаем при 180 градусах один час. За 15 минут до конца готовки снимаем бумагу и даем короче подрумяниться.

Корейский салат Хе

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Ингредиенты:

баклажаны – 5-6 шт.

помидоры – 5-6 шт.

болгарский перец – 2 шт.

лук репчатый – 3 головки

горький перец – 1 стручок

петрушка

чеснок м 10 зубчиков

соль

сахар

соевый соус

уксус 9%

растительное масло

Способ приготовления:

Нужно подготовить овощи: моем, у баклажан и помидоров обрезаем плодоножки, перец очищаем от семечек, чистим чеснок от шелухи, лук очищаем, режем полукольцами и замачиваем в холодной воде Баклажаны нарезаем полосками вдоль, а затем поперек, чтобы получились треугольники, хорошо солим Опустить баклажаны в кипяток на 3-4 минуты, не давая им всплывать. После варки, промыть холодной водой, слегка отжать и оставить в дуршлаге, чтобы с них стекла лишняя жидкость Когда с баклажанов уйдет лишняя жидкость, перекладываем их в глубокую миску, посыпаем солью, сахаром и перцем. Добавляем нарезанный горький перец, предварительно удалив из него семечки Помидоры режем на небольшие кусочки, репчатый лук и болгарский перец нарезаем тонкими полукольцами, петрушку мелко рубим Добавляем к баклажанам болгарский перец, половину помидоров, половину лука, все тщательно перемешиваем Оставшийся лук обжарить на растительном масле, пока он не станет прозрачным. После этого сразу же отправляем его к баклажанам и перемешиваем Добавляем оставшиеся помидоры, наливаем немного уксуса и соевого соуса. Туда же добавляем мелко нарезанный чеснок и зелень. Все хорошо перемешиваем руками, слегка придавливая, чтобы овощи пустили сок и ставим в холодильник на несколько часов промариноваться.

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