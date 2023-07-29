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Курсы английского языка онлайн: советы для дистанционного обучения

29.07.2023

Английский желательно знать всем, кто планирует путешествовать, начинать бизнес с иностранными партнерами, искать работу за рубежом или переезжать в страну, где говорят на этом языке. Однако изучить английский язык в школе или самостоятельно крайне сложно, поэтому чаще обращаются за помощью в лингвистические школы или к репетиторам. Еще один альтернативный подход – дистанционные курсы, например, курсы английского языка онлайн в Englishdom. Советы для дистанционного обучения – читайте в материале.

Как выучить английский онлайн: лучшие способы изучения

Как учить язык дистанционно

  • Запишитесь на уроки с репетитором по видеосвязи, во время которых учитывается уровень владения языком, слабые и сильные стороны конкретного ученика.
  • Начните выполнять интерактивные домашние занятия, с помощью которых закрепляется и повторяется материал. Для этого есть специальные приложения.  
  • Найдите виртуальное место общение с другими учениками и преподавателями в чате для дополнительной практики. Также стоит отметить приложение, с помощью которого удобно учить новую лексику, независимо от того, где вы сейчас находитесь. Очень хорошо, если вы найдете разговорные клубы, в которых можно пообщаться на любые темы и хорошо подтянуть разговорный английский.

Больше по теме: Изучение английского языка для детей: с чего начать и главные принципы

Особенности дистанционного формата обучения

Начать стоит с удобства. Так как для онлайн уроков и домашних заданий не нужно ничего кроме мобильного телефона или иного цифрового устройства с выходом в интернет, вам не нужно тратить время на дорогу в школу или на урок с репетитором. Фактически вы можете начать занятия уже в течение минуты, просто отложив домашние дела.

Еще одно преимущество – различные программы обучения, которые рассчитаны на разную целевую аудиторию учеников. Есть курсы, разработанные специально для новичков, которые учат язык с нуля, есть курсы для тех, чей уровень владения языком находится на среднем или высоком уровне, есть курсы для людей определенных профессий или бизнесменов. Каждый курс ставит перед собой определенную цель, которую и нужно достичь в среднем за 50 занятий.  

В заключение отметим, что обучение начинается с бесплатного урока, по итогам которого специалисты определяют уровень владения языком и помогают подобрать подходящую программу обучения. Ученик же, в свою очередь, понимает, подходит ли ему дистанционный формат преподавания.

Как выучить английский онлайн: лучшие способы изучения

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