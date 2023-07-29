Як вивчити англійську онлайн: найкращі способи вивчення

Курси англійської мови онлайн: поради для дистанційного навчання

Англійську бажано знати всім, хто планує подорожувати, розпочинати бізнес з іноземними партнерами, шукати роботу за кордоном або переїжджати до країни, де розмовляють цією мовою. Однак вивчити англійську мову у школі чи самостійно вкрай складно, тому частіше звертаються за допомогою до лінгвістичних шкіл або до репетиторів. Ще один альтернативний підхід – дистанційні курси, наприклад, курси англійської мови онлайн Englishdom. Поради для дистанційного навчання – читайте в матеріалі.

Як вивчати мову дистанційно

Запишіться на уроки з репетитором з відеозв’язку, під час яких враховується рівень володіння мовою, слабкі та сильні сторони конкретного учня.

Почніть виконувати інтерактивні домашні заняття, за допомогою яких закріплюється та повторюється матеріал. Для цього є спеціальні програми.

Знайдіть віртуальне місце спілкування з іншими учнями та викладачами у чаті для додаткової практики. Також варто відзначити програму, за допомогою якої зручно вивчати нову лексику, незалежно від того, де ви зараз знаходитесь.

Дуже добре, якщо ви знайдете розмовні клуби, в яких можна поспілкуватися на будь-які теми та добре підтягнути розмовну англійську.

Більше на тему: Вивчення англійської мови для дітей: з чого почати та головні принципи

Особливості дистанційного формату навчання

Почати варто із зручності. Так як для онлайн уроків і домашніх завдань не потрібно нічого, крім мобільного телефону або іншого цифрового пристрою з виходом в інтернет, вам не потрібно витрачати час на дорогу до школи або уроку з репетитором. Фактично ви можете розпочати заняття вже протягом хвилини, просто відклавши домашні справи.

Ще одна перевага – різноманітні програми навчання, розраховані на різну цільову аудиторію учнів. Є курси, розроблені спеціально для новачків, які вивчають мову з нуля, є курси для тих, чий рівень володіння мовою знаходиться на середньому або високому рівні, є курси для людей певних професій або бізнесменів. Кожен курс ставить перед собою певну мету, яку потрібно досягти в середньому за 50 занять.

На закінчення відзначимо, що навчання починається з безкоштовного уроку, за підсумками якого фахівці визначають рівень володіння мовою та допомагають підібрати відповідну програму навчання. Учень, у свою чергу, розуміє, чи підходить йому дистанційний формат викладання.

Читайте нас також у Viber та Telegram СТБ