Церковный календарь на июль 2023 в Украине

Церковные праздники в июле 2023: календарь православных праздников по дням
В течение июля христиане чтят Владимира Великого и Ольгу, апостолов Петра и Павла, Иоанна Крестителя и Архангела Гавриила. Кроме того, они чествуют других святых и мучеников с библейских времен и со времен Киевской Руси. Редакция STB.UA составила график церковных праздников на июль по всем дням.
Больше по теме: График магнитных бурь на июль 2023 года: как справиться с плохим самочувствием
Часто религиозные праздники привязаны к «плавающим датам», поэтому каждый год отмечаются в другой день. Чтобы христиане могли отметить все выдающиеся религиозные даты, мы ежемесячно составляем календарь церковных праздников с датами и названиями. На июль приходятся церковные праздники, которые имеют значение для украинских христиан ― чтобы запомнить все ― сохраяйте их себе.
Церковный календарь на июль 2023 ― список
1 июля ― Преподобного мученика Леонтия, канонарха Киево-Печерской Лавры;
2 июля ― всех святых украинского народа;
3 июля ― Священномученика Мефодия, епископа Патарского;
4 июля ― Мученика Юлиана Тарсийского;
5 июля ― Святого мученика Евсевия, епископа Самосатского, мучеников святых Зинона и Зины;
6 июля ― Мученицы Агриппины;
7 июля ― Рождество святого Иоанна Предтечи или Иоанна Крестителя;
8 июля ― день памяти преподобномученицы Февронии, священномученика Доротея;
9 июля ― Преподобного Давида Солунского;
10 июля ― Святого Самсона;
11 июля ― Перенесение мощей мучеников, бессеребренников и чудотворцев Кира и Иоанна;
12 июля ― День верховных апостолов Петра и Павла;
13 июля ― Собор 12 святых апостолов: Петра Первоверховного, Андрея Первозванного, Иакова Зеведеева, Ивана Богослова, Филиппа, Варфоломея, Фомы, Матфея, Иакова, Фаддея, Симона и Маттия.
14 июля ― Бессеребренников чудотворцев Космы и Демьяна;
15 июля ― Положение честной ризы Пресвятой Богородицы во Влахерне;
16 июля ― Святого Анатолия патриарха Цареградского, Маков день, день святых мучеников Мокия и Демида
17 июля ― Священномученика Павла Гойдича, святого епископа Андрея Критского, преподобной Марты;
18 июля ― Преподобного Афанасия Атонского;
19 июля ― Преподобного Сысоя Великого Киево-Печерского;
20 июля ― Преподобного Фомы из Малеи, преподобного Акакия;
21 июля ― Великомученика Прокопия;
22 июля ― Мученика епископа Панкратия;
23 июля ― Преподобного Антония Печерского;
24 июля ― Княгини Ольги, мученицы Евфимии;
25 июля ― Преподобного Михаила Малеина, Мучеников Прокла и Иллария;
26 июля ― Собор Архангела Гавриила; преподобного Стефана Саваита;
27 июля ― Святого Акила;
28 июля ― Святого князя Владимира Великого, мучеников Кирилла и Иудита;
Фото — Вікіпедія
29 июля ― Священномученика Атиногена и его десятерых учеников;
30 июля ― Память Святой великомученицы Марины;
31 июля ― мучеников Якинта и Эмилиана.
Читайте нас также в Viber и Telegram СТБ