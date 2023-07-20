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Особенность системы противоракетного комплекса NASAMS: характеристики

20.07.2023

Ракетные удары по Украине не прекращаются. россия продолжает совершать военные преступления и бить по гражданским объектам. Поэтому США объявили новую военную помощь Украине на $1,3 млрд и передали дополнительные противоракетные установки NASAMS. В чем особенность ПРО NASAMS и какие их характеристики — разбиралась редакция STB.UA.

NASAMS для Украины: характеристики NASAMS

Министерство обороны США объявило о новом пакете военной помощи Украине общей стоимостью 1,3 миллиарда долларов. В пакет входят прежде всего четыре зенитно-ракетных комплекса NASAMS и боеприпасы к ним, 152-миллиметровые артиллерийские снаряды, противотанковые ракеты TOW, высокоточные авиационные боеприпасы.

Что такое NASAMS

NASAMS — ЗРК типа «земля-воздух», состоящий из норвежской установки с американскими ракетами средней дальности AIM-120 (AMRAAM). Способный одновременно отслеживать до 72 целей. Ракеты AIM-120 являются самыми распространенными среди стран НАТО. Работают с корректировкой траектории и самозахватом цели на расстоянии до 20 км.

Сегодня для Украины это как никогда актуально. Ведь россия изменила тактику обстрелов. Оккупанты перешли к более жестоким методам — начали выпускать по целям одновременно десятки ракет.

Если Украина таки получит NASAMS, это позволит предпринимать комплекс мер по защите от ударов баллистическими, высокоманевренными, аэробаллистическими и крылатыми ракетами. NASAMS является абсолютно прагматичным вариантом, потому что и сам создавался исходя из концепции «минимальные затраты — максимальная эффективность».  

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Характеристика NASAMS

Одна батарея NASAMS включает:

  • девять пусковых установок с 54 ракетами;
  • три радара MPQ-64F;
  • один огневой контрольный центр;
  • одна машина связи;
  • одна машина с оптико-электронной камерой для пассивной наводки.

Стоимость одной батареи составляет около 64 млн долларов.

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