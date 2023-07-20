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Особливість системи протиракетного комплексу NASAMS: характеристики

20.07.2023

Ракетні удари по Україні не припиняються. росія продовжує вчиняти військові злочини та бити по цивільних об’єктах. Тож США оголосили нову військову допомогу Україні на $1,3 млрд та передали додаткові протиракетні установки NASAMS. У чому особливість ПРО NASAMS, які їх характеристики — розбиралася редакція STB.UA.

NASAMS для України: характеристики NASAMS

Міністерство оборони США оголосило про новий пакет військової допомоги Україні загальною вартістю 1,3 мільярда доларів. У пакет входять насамперед чотири зенітно-ракетні комплекси NASAMS та боєприпаси до них, 152-міліметрові артилерійські снаряди, протитанкові ракети TOW, високоточні авіаційні боєприпаси.

Що таке NASAMS

NASAMS — ЗРК типу “земля-повітря”, що складається з норвезької установки з американськими ракетами середньої дальності AIM-120 (AMRAAM). Здатний одночасно відстежувати до 72 цілей. Ракети AIM-120 є найпоширенішими серед країн НАТО. Працюють з коригуванням траєкторії та самозахопленням мети на відстані до 20 км.

Сьогодні для України це як ніколи є актуальним. Адже Росія змінила тактику обстрілів. Окупанти перейшли до більш жорстоких методів – почали випускати по цілям одночасно десятки ракет.

Якщо Україна таки отримає NASAMS, це дозволить вживати заходи щодо захисту від ударів балістичними, високоманевреними, аеробалістичними та крилатими ракетами. Загалом NASAMS є абсолютно прагматичним варіантом, бо і сам створювався виходячи з концепції «мінімальні витрати — максимальна ефективність».  

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Характеристика NASAMS

Одна батарея NASAMS включає:

  • дев’ять пускових установок із 54 ракетами;
  • три радарів MPQ-64F;
  • один вогневий контрольний центр;
  • одна машина зв’язку;
  • одна машина з оптико-електронною камерою для пасивного наведення.

Вартість однієї батареї складає близько 64 млн. доларів.

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