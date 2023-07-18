Матча латте — рецепт в домашних условиях

Матча-латте: рецепт от суперфиналиста «МастерШеф»
Матча-латте пользуется огромной популярностью во всем мире, и это не просто так. Благодаря полезным свойствам чая матча этот напиток не только вкусен, но и полезен. Как же приготовить матча-латте дома? Пошаговый рецепт от суперфиналиста «МастерШеф. Профессионалы» Юрия Негрича читайте в материале.
Ингредиенты для 1 порции:
- фильтрованная горячая вода — 60—80 мл
- порошковый чай матча — 2—3 г
- молоко — 150 мл
- мед или сахар — по вкусу
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Приготовление:
- Насыпьте 2 г матча (1/2 чайной ложки) в широкую чашку или миску.
- Залейте матча водой, прогретой до 80 °С.
- Взбейте смесь с помощью венчика, чтобы получилась густая паста с пузырьками на поверхности. Главное, чтобы готовая смесь была однородной и без комочков.
- Добавьте мед, сахар или любой другой подсластитель по вкусу и тщательно перемешайте.
- Закипятите молоко и остудите его до 80 °С.
- Ручным или автоматическим капучинатором взбейте молоко до густой стойкой пены.
- Аккуратно введите в пасту матча подготовленное молоко.
Приятного аппетита!
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